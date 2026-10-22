Gene alla generazione Z: oggi tutti si offendono

Gene Gnocchi ha conquistato i quasi 200 studenti che hanno avuto la fortuna di ascoltarlo all'incontro di apertura della terza edizione di Generazione Z, un viaggio nella comicità dagli anni '80 a oggi. Ospite dell'ex chiesa del Carmine e incalzato dalle domande del giornalista Mauro Molinaroli e del direttore di “Libertà” Gian Luca Rocco, ha risposto esattamente come ci si aspettava: «Sono legato a questo territorio perché ho giocato nel Fiorenzuola e nel Vigolzone, ma oggi sono venuto perché mi hanno regalato delle bottiglie di Gutturnio e Ortrugo. Credo che chiuderò la mia carriera qui».

Raffica di battute anche quando si passa ad argomenti seri come la società che ha cambiato il mestiere di comico, «ma perché ormai non si può più dire niente altrimenti qualcuno si offende. Una volta feci una battuta sul ministro Brunetta, che non è particolarmente alto, dicendo che faceva bungee jumping lanciandosi dal tavolo della cucina. Oggi non la potrei dire una cosa del genere».

Non sono mancati i consigli ai giovani che vogliono seguire le sue orme: «Fatelo, buttatevi nel mondo dello spettacolo se è davvero quello che desiderate. Al giorno d'oggi ci sono molte più opportunità rispetto al passato, sia in televisione sia con i social, nonostante tutto ci possono essere tantissime occasioni da cogliere per chi vuole intraprendere questo cammino, ognuno deve fare ciò che sente dentro». Ma nemmeno una “frecciatina” a qualche suo collega: «Se vedo qualcuno che potrebbe essere il nuovo Gene Gnocchi? Devo dire che ne ho visti parecchi, ma siccome nessuno di loro mi ha mai citato, col cavolo che io cito loro!»