Prove generali in centro per l'albero di Natale della città
Tecnici al lavoro per allestire uno dei simboli delle festività piacentine. Luci accese, assieme alle luminarie cittadine, dalle ore 17 di sabato prossimo
Redazione Online
|4 ore fa
L'albero di Natale di Piacenza - © Libertà/Thomas Trenchi
Prove generali per l'albero di Natale nel cuore della città. In piazzetta Mercanti è stato allestito l'albero rispettoso dell'ambiente donato da Confindustria Piacenza. Niente tronco di legno o aghi di abete solo plastica e centinaia di luci gialle.
Lo si vedrà acceso dalle 17 di di sabato prossimo 21 novembre, quando a Piacenza partirà ufficialmente il conto alla rovescia verso il 25 dicembre. Oltre all'albero saranno accese ufficialmente le luminarie e aprirà il mercatino in piazza Cavalli
Foto Thomas Trenchi
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