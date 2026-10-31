Piccole mani per l’ambiente: i bambini dell’Alberoni ripuliscono i Giardini Margherita

Sembra un piccolo gesto, fatto da piccole mani, ma in realtà può aiutare l’ambiente. Questa mattina i bambini della scuola primaria Alberoni si sono ritrovati ai Giardini Margherita muniti di sacchetti della spazzatura e guanti per togliere la sporcizia all’interno del parco. Bambini che saltellavano con dei cappellini gialli con la scritta Legambiente, entusiasti di poter aiutare la propria città.

Un’iniziativa che si chiama “Puliamo il Mondo”, pensata per far divertire i più piccoli e, allo stesso tempo, imparare a responsabilizzarsi: armati delle opportune attrezzature per raccogliere in sicurezza cartacce, lattine e mozziconi di sigaretta, i bambini hanno affrontato la mattinata con una gioia impagabile. L'iniziativa rientra in un progetto molto più ampio che sta abbracciando l'intera città: «Oggi è la volta dell'Alberoni, ma stiamo facendo tutte le scuole di Piacenza: arriveremo a coinvolgere circa 1.600-1.700 alunni.

È un'azione di educazione civica, ma soprattutto un modo per prendersi cura del nostro territorio» dice Laura Chiappa di Legambiente Piacenza. Un legame speciale con il quartiere confermato anche dalla maestra Elena Mezzadri, che sottolinea l'affetto delle classi verso il parco vicino a scuola: «Siamo venuti a pulire i Giardini Margherita perché ci teniamo moltissimo. Uniamo il gioco a qualcosa di utile per tutta la cittadinanza». Tra pettorine, guanti e sacchetti riempiti per lo più di rifiuti indifferenziati, la lezione di senso civico sembra aver lasciato il segno, al punto che la scuola pensa già al futuro. «L'iniziativa è aperta tutto l'anno - conclude la maestra - e noi probabilmente lo faremo ancora, anche in autonomia, visto che ormai abbiamo imparato».