Piscina Raffalda, da lunedì 2 novembre riapertura al pubblico

La piscina comunale Raffalda di via Casella riaprirà al pubblico lunedì 2 novembre. Una notizia attesa da tanti cittadini e appassionati di nuoto, che potranno tornare a utilizzare la vasca dell’impianto sportivo. La riapertura avverrà con una limitazione: gli spalti non saranno per il momento accessibili al pubblico, mentre sarà regolarmente consentita l’attività natatoria. A rendere possibile la ripresa del servizio è la conclusione della procedura di affidamento della gestione dell’impianto, formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 3191 del 30 ottobre 2026, che aggiudica la concessione alla società Activa Cooperativa Sportiva Dilettantistica di Piacenza per un periodo di due anni, dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2028.

L’aggiudicazione è avvenuta al termine di una procedura negoziata preceduta da un’indagine di mercato, alla quale avevano manifestato interesse tre operatori. Due le offerte successivamente presentate. La proposta di Activa ha ottenuto dalla commissione giudicatrice un punteggio complessivo di 97,75 punti su 100, di cui 80 per l’offerta tecnica e 17,75 per quella economica. Il corrispettivo riconosciuto dal Comune per i due anni di gestione ammonta complessivamente a 297.689 euro, IVA inclusa. L’offerta presentata prevede inoltre interventi migliorativi sull’impianto, con particolare attenzione all’efficientamento energetico, al contenimento dei consumi e alla valorizzazione delle attività sportive e sociali.

La determinazione dà conto anche dell’istanza di precontenzioso presentata all’ANAC da uno degli operatori esclusi dalla procedura. Tale iniziativa non comporta la sospensione automatica dell’affidamento, che è stato disposto prevedendo specifiche clausole a tutela dell’Amministrazione in relazione agli eventuali sviluppi del procedimento. La scelta di procedere tempestivamente all’aggiudicazione risponde anche alla necessità di garantire la continuità della gestione tecnica dell’impianto, evitando l’interruzione del funzionamento delle strutture e dei sistemi di trattamento dell’acqua, oltre a consentire la ripresa di un servizio sportivo importante per la città. Da lunedì, dunque, la Raffalda torna a disposizione di chi vuole nuotare, nel rispetto delle prescrizioni previste per l’utilizzo della struttura. Un primo e concreto passo verso la piena fruibilità dell’impianto da parte della cittadinanza.