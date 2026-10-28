Se quest’aula non ha più pareti: studenti sotto al cielo
Alla scuola media Dante di via Piatti inaugurato stamattina il nuovo spazio esterno di lezioni ispirato dai ragazzi
Simona Segalini
|2 ore fa
Una nuova aula senza pareti e col cielo al posto del soffitto. La inaugureranno questa mattina alle 10 alla scuola media Dante di via Piatti. Ad ispirarla gli stessi studenti, sulla scia del successo internazionale della “outdoor education”. «Non è solo un nuovo spazio, ma è anche la realizzazione di un’idea di scuola in cui crediamo profondamente», racconta la dirigente del Comprensivo 5, Monica Caiazzo.
«Sono particolarmente orgogliosa - continua la dirigente - che la scelta di investire nella realizzazione di quest’aula esterna sia nata proprio dalle riflessioni dei nostri rappresentanti e delle nostre rappresentanti, che lo scorso anno hanno saputo raccogliere le istanze dei compagni, ascoltarne i desideri e dare voce alla loro richiesta di cambiamento».
Tra i bisogni emersi con maggiore forza c’era proprio quello di poter vivere la didattica in contesti diversi da quelli tradizionali, sperimentando nuove modalità di apprendimento e nuove forme di relazione con lo spazio, con gli altri e con la conoscenza.
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