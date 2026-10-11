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Servizi e qualità in centro storico, Stradone Farnese il quartiere top

La prima ricerca sperimentale di Lel (Laboratorio di economia locale-Cattolica), con Fiaib e Comune che dà la pagella a sette aree urbane

Simona Segalini
|2 ore fa
Lo stradone Farnese
Lo stradone Farnese
1 MIN DI LETTURA
Sette quartieri del centro storico di Piacenza e, nel primo contest sperimentale cittadino, la palma di Piacenza’s Smart Neighborhood è andata allo Stradone Farnese.
La giuria - venti esperti, tra ricercatori del Laboratorio di economia locale dell’Università Cattolica e agenti immobiliari della Fiaib - aveva compiuto una doppia indagine, valutando parametri oggettivi, ovvero servizi presenti nel singolo quartiere (dalla farmacia all’acqua pubblica, dalla palestra alla colonnina elettrica) individuati con precisione grazie ad una mappa gigantesca elaborata dagli uffici del Comune (che ha partecipato) e percezione soggettiva (diretta e filtrata dalle testimonianze dei piacentini raccolte sul campo di lavoro) della qualità di vita.
La fusione delle due griglie ha mostrato la prevalenza del quartiere dello Stradone Farnese, dal Dolmen all’ex Macello, dunque nella sua interezza. E questo, dunque, il quartiere più smart della città e dove la qualità di vita viene (o sarebbe) percepita di maggiore qualità.
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