Si moltiplicano i dubbi, «Ma l’ospedale si farà»
Discussione in consiglio comunale: troppa incertezza sul futuro di via Taverna e del vecchio presidio
Gustavo Roccella
|1 ora fa
In «ritardo di almeno due anni » sulla tabella di marcia, fortemente «impattante» sulla viabilità urbana, oneroso economicamente tanto da minacciare l’erogazione degli ordinari flussi finanziari ai servizi sanitari e senza che sia fornita alcuna garanzia sulla destinazione del Polichirurgico e sul futuro di via Taverna.
L’opposizione, ieri in consiglio comunale, ha talmente subissato di critiche il progetto di nuovo ospedale che, a un certo punto, la maggioranza, con Salvatore Scafuto (Pd), l’ha accusata di «sabotare un’opera decisiva». Il centrodestra ha rassicurato che non è così mentre anche dalle file della maggioranza, con Claudia Gnocchi (gruppo misto), si è colto scetticismo sulla realizzazione di un nuovo ospedale.
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