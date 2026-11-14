Tentato furto al supermercato, straniero fermato dalle guardie giurate

Tentato furto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, in un supermercato di via Emilia Pavese a Piacenza. Uno straniero stato fermato mentre cercava di uscire dal punto vendita con una cassa di merce.

L'allarme ha fatto intervenire una pattuglia di Metronotte, che ha colto in flagrante l'uomo mentre stava uscendo dal magazzino e gli ha intimato di fermarsi e depositare la merce. Sul posto sono poi intervenute una ulteriore pattuglia e la polizia, che ha preso in consegna lo straniero.