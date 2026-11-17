«Raggiungere il centro è diventato un incubo, non per svago ma per lavoro». Questa volta il traffico non c’entra, ma il problema è la mancanza di parcheggi liberi, quelli che si riconoscono dalle strisce bianche, per intenderci. Roberta è un’ambulante, il mercoledì e il sabato deve raggiungere il banco dove lavora ai chiostri del Duomo. Vive in provincia e per arrivare in città utilizza l’automobile.

«Ma tra zone a traffico limitato e parcheggi a pagamento è un salasso – lamenta la commerciante -, negli ultimi tempi diversi stalli che prima erano gratuiti sono stati trasformati in parcheggi blu, senza che sia stata prevista, almeno per la nostra categoria, alcuna convenzione o agevolazione. Questo significa che, per recarmi al lavoro, sono costretta a pagare il parcheggio per l’intera giornata oppure a rischiare una multa. Una situazione che non riguarda soltanto me, ma anche altri operatori che raggiungono il centro per svolgere la propria attività».

Chiediamo a Roberta di fare due conti: «Arrivo a spendere tra i 20 e 25 euro a settimana, che alla fine del mese sono circa 100 euro, mi sembra davvero eccessivo – commenta e domanda - si parla spesso di rilancio del commercio, di valorizzazione delle attività e di necessità di mantenere vivo il centro; ma come si può raggiungere questo obiettivo se e sempre più difficile e costoso arrivarci?».



