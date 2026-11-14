Croce Santo Spirito, l'ex scuola rinasce come hub culturale

A Castelvetro l'ex scuola di Croce Santo Spirito, abbandonata da quasi vent'anni, è diventata un centro di comunità con biblioteca, mediateca, laboratori didattici, sala prove musicale, spazi per i giovani e un bar sociale. L'intervento, spiega la Regione in una nota, è costato un milione e mezzo di euro, 710mila dei quali messi a disposizione dalla stessa Regione con il bando Rigenerazione urbana 2021. Il resto è a carico del Comune, che ha usato anche gli incentivi nazionali del Conto termico.

L'edificio è stato adeguato dal punto di vista sismico ed energetico, con impianti a fonti rinnovabili, e l'area esterna ha nuovi percorsi ciclopedonali e superfici più permeabili. Il progetto è passato da due fasi di confronto con i cittadini: la prima nel 2021, per decidere a cosa destinare l'edificio, la seconda tra novembre 2025 e febbraio 2026, per scegliere allestimenti e modalità d'uso.

«Si tratta di un luogo ricco di ricordi - osserva nella nota la sindaca di Castelvetro, Silvia Granata - che da oggi diventa un foglio bianco a scrivere una nuova storia».

Per l'assessora regionale all'Ambiente, Irene Priolo «rigenerazione significa molto più che recuperare spazi e strutture: vuol dire restituire alle comunità luoghi in cui incontrarsi, costruire relazioni e condividere esperienze. La nuova biblioteca di Castelvetro Piacentino è un esempio concreto di questa visione - argomenta -: un edificio che aveva perso la sua funzione originaria e che ora torna a vivere, trasformandosi in un punto di riferimento per la cultura e la socialità, anche grazie a un percorso partecipativo che ha coinvolto cittadine e cittadini, dalle prime fasi della progettazione fino alla definizione degli allestimenti», conclude Priolo.