Gara di solidarietà per Rosa, arriva l’auto con la pedana

La Fondazione Giorgio Conti scrive il lieto fine per mamma Barbara e la figlia Rosa. Sarà l’ente cremonese, che dal 1988 sostiene famiglie con bambini gravemente malati, ad acquistare il veicolo con pedana di cui la donna ha bisogno per trasportare in sicurezza la figlia di sei anni nata con due patologie genetiche rare: la sindrome di Rett e la sindrome di Andersen-Tawil.

L’appello di Barbara non è rimasto inascoltato. Anzi, la raccolta avviata attraverso la piattaforma internet GoFundMe ha coinvolto tanti, raccogliendo 7.500 euro di donazioni in poco tempo. Ora è stata sospesa, dato che l’obiettivo è stato inaspettatamente raggiunto. La cifra resterà comunque a disposizione per continuare ad aiutare Rosa.