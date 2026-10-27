Il sito Driade ha i giorni contati. Fossadello chiude entro l’anno
Il marchio icona del design va avanti, ma non nello storico stabilimento. Tarenchi, Cgil: «Stiamo aspettando l’ufficialità»
Valentina Paderni
|2 ore fa
L’ingresso della Driade, storico marchio di design nato a Caorso - © Libertà/Valentina Paderni
«Stiamo aspettando l’ufficialità della dismissione del sito a Fossadello da parte dell’azienda spagnola che ha rilevato il marchio Driade. Entro fine anno, lo stabilimento dovrebbe definitivamente chiudere». Così dichiara Massimo Tarenchi, segretario della Filt-Cgil che ieri mattina ha incontrato i referenti dalla cooperativa Tiziano, parte del Consorzio Cal, per cui lavorano tre delle quattro persone che ogni giorno si recano ancora nello stabilimento Driade lungo la strada statale Padana inferiore.
«La cooperativa non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione formale da parte degli spagnoli - fa sapere Tarenchi. - Una volta che saranno manifestate le intenzioni dell’azienda, la cooperativa, che è subentrata in appalto un anno fa circa, si è però resa disponibile a trovare la miglior soluzione possibile per i lavoratori».
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