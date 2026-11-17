È la residente più longeva del comune di Castelvetro ed ha raggiunto i 106 anni in buona salute. Luisa Guidotti è stata festeggiata dai familiari e dall’amministrazione comunale, ricevendo un omaggio floreale consegnatole personalmente dall’assessore Alessandro Mazzocchi. «Grazie – si legge nel biglietto di auguri che accompagna il dono – per essere custode di memorie preziose e un esempio per tutta la nostra comunità».

Forza, tenacia e spirito indipendente ne hanno fatto una donna d’acciaio. Mangia e cammina da sola, nonostante a 103 anni abbia dovuto affrontare un intervento chirurgico per una frattura al femore, superato brillantemente. Tiene molto al proprio aspetto: vuole essere sempre in ordine ed elegante, con la folta chioma appena sistemata dal parrucchiere. E conserva un carattere deciso, di chi sa ancora farsi ascoltare.

Se c’è una ricetta per arrivare così in forma alla sua età, Luisa non la tiene segreta, anzi la condivide con la schiettezza che la contraddistingue. Sono tre gli ingredienti essenziali, secondo lei, per raggiungere un traguardo così straordinario: non bere vino, fare movimento e apprezzare la cucina rustica contadina. Del resto, è sempre stata una donna dinamica: ha continuato a viaggiare fino a 85 anni e a ballare fino a 86. A tavola predilige piatti unici, come i fagiolini con le cotiche.