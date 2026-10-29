Diga del Brugneto, la novità della curva Alarm per decidere i rilasci

Era il patto tra Regioni raggiunto a fine luglio con fatica alla fine di due anni di trattativa blindata, nell’estate della grande sete, con il Trebbia ridotto in alcuni punti a pozze sotto 40 gradi e i pesci rimasti a boccheggiare. Ora, però, di quell’accordo da equilibristi tra Emilia-Romagna e Liguria sull’acqua del Brugneto è stato recuperato finalmente il documento, che sarà spiegato all’incontro pubblico convocato dal Comitato Difesa Val Trebbia sabato, alle 16 al centro culturale di Bobbio. Libertà può raccontarne nel dettaglio il contenuto, andando oltre l’annuncio principale della scorsa estate: fino a 4 milioni di metri cubi d’acqua all’anno destinati alla Val Trebbia piacentina e ai suoi 23mila ettari irrigui, tra il 15 maggio e il 15 settembre, con la possibilità di ulteriori rilasci in caso di emergenza. Ma è davvero così? La prima cosa da chiarire, documenti alla mano, è questa: è vero che i 4 milioni di metri cubi dell’accordo sono superiori ai 2,5 garantiti per settant’anni (e quando non è stato fatto la Liguria ha pagato sanzioni di miliardi di lire) ma è vero anche che questi, a sorpresa, non rappresentano un rilascio automatico, incondizionato. Tutto dipenderà dalla quantità d’acqua presente nella diga e, soprattutto, da una nuova soglia di sicurezza introdotta nel patto: è stata battezzata “Curva Alarm De”.

La nuova regola

La curva stabilisce, giorno per giorno, durante la stagione irrigua, quanta acqua deve rimanere nella diga del Brugneto per garantire l’approvvigionamento potabile di Genova. La curva è stata realizzata da Ireti, il gestore del servizio idrico integrato, attraverso una “modellazione probabilistica” basata - ha detto Ireti nell’elaborare la sua analisi - su 55 anni di dati, dal 1970 al 2025, e sui più recenti rilievi dell’invaso. Se l’acqua presente nel Brugneto resta sopra quella soglia, i rilasci verso Piacenza possono essere effettuati. Se scende sotto, si stoppano. C’è di più: la nuova curva verrà sperimentata per due anni, al termine dei quali si valuterà se mantenerla così com’è.