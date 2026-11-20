Tra i residenti di località Case Brobbi non mancano le preoccupazioni per la tenuta della strada recentemente ripristinata dopo una frana. «La poca pioggia che c’è stata ha già fatto scivolare la terra al di sotto della palizzata in legno. L’intervento non è stato risolutivo e la stagione a cui andiamo incontro non sarà di certo soleggiata», racconta uno dei residenti che percorrono quotidianamente strada Canala, il collegamento tra la località e la frazione di Celleri.

La strada, chiusa al traffico per ragioni di sicurezza dopo una frana verificatasi all’inizio dello scorso febbraio, è rimasta impraticabile per circa cinque mesi, creando pesanti disagi alle famiglie di Case Brobbi.

Il Comune si è attivato per le messa in sicurezza e il ripristino della viabilità, approvando un progetto del costo complessivo di 36mila euro, di cui 25mila finanziati dalla Regione. I lavori si sono conclusi alla fine di luglio, quasi quattro mesi fa.