Alseno, a Maurizio Brandini il Premio San Martino: una vita dedicata ai giovani e allo sport
Il riconoscimento al 76enne, da sempre impegnato nel calcio e nel volontariato. Per anni ha accompagnato i bambini a scuola con il Pedibus. Ora è tornato in campo come viceallenatore.
Martina Di Nunzio
|3 ore fa
Brandini al momento della consegna del premio con moglie, figlio e nipoti - © Libertà/Martina Di Nunzio
Una vita dedicata ai giovani, allo sport e alla comunità. È quella di Maurizio Brandini, 76 anni, vincitore del Premio San Martino 2026, riconoscimento che Alseno assegna da oltre vent'anni ai cittadini che si distinguono per il loro impegno a favore del paese.
La premiazione si è svolta nella chiesa parrocchiale, al termine della messa concelebrata dal vescovo emerito Gianni Ambrosio e da don Jean Laurent Konago, alla presenza del sindaco Davide Zucchi.
Da sempre impegnato nel calcio locale, Brandini ha contribuito ad avvicinare allo sport generazioni di ragazzi. Per anni ha inoltre accompagnato i bambini a scuola con il Pedibus, diventando un punto di riferimento per numerose famiglie.
Appassionato di falegnameria, ha collaborato anche al recupero degli spazi parrocchiali, realizzando il crocifisso collocato sopra l'altare.
Oggi è tornato sui campi come secondo allenatore della formazione Juniores dell'Alsenese. Commosso durante la premiazione, ha ricordato la moglie Laura e i sessant'anni trascorsi insieme. Il riconoscimento, nato nel 2004 da un'idea di Tiziano Camoni, premia proprio chi contribuisce con discrezione alla vita della comunità.
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