Nella sala consiliare del municipio di Alseno si è chiusa la mostra “I Cimeli della Grande Guerra”, rimasta aperta per una settimana con un grande successo di pubblico tra curiosi, studiosi, collezionisti e scolaresche. Un viaggio emozionante tra oggetti d’epoca e documenti rari, pensato per far toccare con mano le testimonianze di un’epoca che ha segnato il Paese.

L’esposizione è nata dalla ricca e preziosa collezione di Arrigo Francani, storico, appassionato collezionista, co-fondatore del gruppo “Grac Piacenza” (Gruppo ricercatori aerei caduti Piacenza) e tra i curatori del museo della Resistenza di Sperongia. Durante l’apertura, i visitatori hanno potuto ammirare una straordinaria varietà di reperti originali della Prima guerra mondiale: dalle uniformi ai caschetti e alle fibbie militari, affiancati da oggetti di vita quotidiana al fronte come borracce e piccoli effetti personali dei soldati.