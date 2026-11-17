Benemerenze Avis Lugagnano festeggia «il talento del dono»
Sono 52 i premiati. La presidente Miserotti: «Siamo orgogliosi dei distintivi “rame”, vuol dire 21 giovani che si sono avvicinati a noi»
Federica Duani
|1 ora fa
Nella domenica della “Giornata del donatore”, organizzata a Lugagnano dalla sezione Avis locale, il Vangelo parlava dei talenti. Consegnati, guadagnati, innati o acquisiti. «Durante la messa, don Josuè Brito Da Silva ha parlato di talenti, sottolineando quanto sia bello averli e coltivarli – racconta Susanna Miserotti, presidente della sezione Avis di Lugagnano – . Donare e donarsi agli altri è un talento».
Giunta alla 67esima edizione, la giornata è un’occasione di festa: alla celebrazione erano presenti le consorelle da Morfasso, Pontenure, Vigolzone, Carpaneto e le sezioni comunali e provinciali da Piacenza. «Aver presenti le consorelle è fonte di orgoglio. Le ringrazio – continua Miserotti – Grazie ai donatori, ai collaboratori e all’associazione “Amici del Crocione”, che ha messo a disposizione il salone parrocchiale».
Luogo dove sono state consegnate la benemerenze, attribuite in base all’anzianità di iscrizione e al numero di donazioni raggiunte. «Cinquantadue i premiati della nostra sezione, con riferimento al biennio 2024-2026. Tra questi, cinque distintivi oro, cinque oro con rubino e tre oro con smeraldo», spiega Miserotti. Se il rame è conferito ai più “giovani” (3 anni e 6 donazioni o 8 donazioni), l’oro con rubino indica 30 anni e 60 donazioni (o 75 donazioni), l’oro con smeraldo 40 anni e 80 donazioni (o 100 donazioni).
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