Bus diretto Vernasca-Salso, il grazie di studenti e genitori

«Il collegamento tra Vernasca e le scuole di Salsomaggiore, dallo scorso lunedì 19 ottobre, è stato integrato con una corsa già esistente per consentire un collegamento diretto e senza interscambi tra Vernasca e Salsomaggiore», annuncia Paolo Garetti, amministratore unico di Tempi Agenzia, società che ha il compito di monitorare il servizio di trasporto pubblico locale.

Una svolta positiva rispetto a quanto raccontavamo su Libertà l’8 ottobre: Renata Camminati, mamma di Giorgia, aveva segnalato i disagi della figlia, che abita a Vernasca e frequenta il primo anno delle superiori all’Istituto Magnaghi Solari di Salsomaggiore. Insieme ad altri studenti della Valdarda, Giorgia si ritrovava infatti a piedi alla stazione di Fiorenzuola: la coincidenza prevista dall’orario alle 7.34 era già partita alle 7.38.

«Abbiamo inserito la corsa nell’ambito dei naturali aggiustamenti rispetto a ciò che succede all’inizio delle scuole – continua Garetti – . Ogni anno cambiano i flussi. I volumi di carico presunti vengono verificati dopo la ripresa delle scuole e così adeguati rispetto agli assi più trafficati». La corsa in più, con validità scolastica, è stata aggiunta alla linea E55 Fidenza-Lugagnano: partenza da Vernasca alle 6:47, transito Lugagnano alle 7, a Fiorenzuola alle 7 e un quarto e arrivo a Salsomaggiore alle ore 8.