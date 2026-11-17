Il noto economista Carlo Cottarelli sarà ospite a Roveleto, giovedì 19 novembre, alle 21, per rendere comprensibile una materia, l’economia, che non è sempre alla portata di tutti. Non a caso, il professore universitario cremonese ha pubblicato, qualche mese fa, il libro “L’economia facile”, edito da Solferino.

L’ex direttore del Fondo monetario internazionale è stato eletto senatore nel 2022, ruolo a cui ha poi rinunciato dimettendosi nel maggio 2023. In dialogo con il parroco don Umberto Ciullo, ideatore della rassegna culturale “Utopia” in cui rientra l’appuntamento, rifletterà sull’attualità, sulle sette grandi sfide globali che stanno plasmando il presente e determineranno il futuro sociale ed economico internazionale.