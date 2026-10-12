Fiorenzuola, controlli stradali: tre ubriachi denunciati, quattro patenti ritirate

Tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, un conducente sanzionato in via amministrativa e quattro patenti ritirate. È il bilancio dei controlli effettuati a nella zona di Fiorenzuola, nelle notti del 10 e dell’11 ottobre, dai militari della Compagnia Carabinieri nell’ambito di un servizio di controllo dedicato alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol, che ha visto impegnati i carabinieri delle Stazioni di Vernasca e Morfasso e dell’Aliquota Radiomobile.

Nella notte del 10 ottobre, i militari della Stazione di Vernasca hanno controllato un 46enne residente a Fidenza, alla guida di una utilitaria. Gli accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico superiore alla soglia di rilevanza penale. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e la patente è stata ritirata. Nel corso della stessa notte, un equipaggio del Radiomobile ha controllato un 45enne residente a Fiorenzuola, alla guida di una Ford Fiesta di proprietà di un’altra persona. In questo caso, il tasso alcolemico accertato rientrava nella fascia di rilevanza amministrativa: nei confronti del conducente sono scattati la contestazione della violazione e il ritiro della patente.

Altre due denunce sono state effettuate nella notte dell’11 ottobre. I carabinieri della Stazione di Morfasso hanno controllato un 31enne residente a Pontenure, alla guida di una vettura, mentre i militari del Radiomobile hanno fermato un 33enne residente a Busseto, alla guida di un’Audi A3. Per entrambi, gli accertamenti hanno evidenziato valori superiori alla soglia di rilevanza penale. I militari hanno quindi proceduto alla denuncia in stato di libertà e al ritiro delle patenti, affidando le vetture a persone idonee alla guida.

L’attività si inserisce nell’azione preventiva svolta dalla Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda a tutela della sicurezza stradale, con particolare attenzione alle ore notturne e alle condotte di guida connesse al consumo di alcol.