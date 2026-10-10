Fiorenzuola, polo Mattei: la palestra riaprirà il 26 ottobre

Con un leggero slittamento sui tempi previsti, il 26 ottobre finalmente tornerà ad essere utilizzabile la palestra del campus delle superiori, in uso sia alle classi del polo Mattei che ad alcune società sportive, in primis la pallavolo femminile. È ormai infatti quasi ultimato il cantiere che ha ripristinato la palestra dopo l’incendio del luglio del 2025. Da allora la struttura, di proprietà della Provincia, era rimasta inagibile. Per tutto l’anno scolastico 2025 – 26, il Comune aveva messo a disposizione i campi della zona sud, e la Provincia aveva pagato un pulmino che trasportava gli studenti.

Le tempistiche non sono state immediate, perché si era dovuta verificare l’origine dell’incendio (risultato poi un cortocircuito nello spogliatoio) e stimare i danni, per la copertura assicurativa (che poi è arrivata). Il ripristino, con lavori alla copertura, alle travi, all’ascensore, alla pavimentazione, è costato circa 700 mila euro. Ora manca solo la posa della pavimentazione. La scuola contava di avere l’impianto a disposizione una decina di giorni fa. «Ma capiamo la complessità del cantiere – dice la dirigente Rita Montesissa – e anzi siamo contenti che tutto sia fatto a regola d’arte. In queste settimane ci stiamo comunque organizzando, o facendo fare attività fisica negli spazi esterno, oppure lasciando i docenti e gli allievi in classe, per lezioni di teoria».