Frana sulla strada per Antognano Quintavalla: «Fiduciosi sui fondi»

Per realizzare la bretella in grado di spostare la viabilità a monte della frana sulla strada provinciale 47 di Antognano, in comune di Lugagnano, servono 5 milioni di euro. La Regione Emilia-Romagna, dopo il vertice a Bologna di cui abbiamo riferito su Libertà di ieri, manifesta fiducia: «Al di là degli aspetti strettamente tecnici, che non sono di mia competenza, esprimo convinto ottimismo nella possibilità di ottenere i fondi - dichiara il consigliere regionale Luca Quintavalla - L’ istruttoria del Settore Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna dovrebbe concludersi entro fine novembre e siamo fiduciosi che, avendo l’intervento sulla strada provinciale 47 di Antognano un carattere prioritario, anche la Struttura Commissariale presieduta da Fabrizio Curcio si esprima positivamente entro fine anno o, al massimo, all’inizio del 2027».

Quintavalla, insieme al presidente Michele De Pascale, era presente all’incontro tra Regione, Comune di Lugagnano e Provincia di Piacenza. La soluzione della bretella, presente nel dibattito della sp47 dall’estate scorsa, risulta la preferibile.