Grave incidente a Carpaneto, 31enne esce di strada e si ribalta: trasportato in elicottero a Brescia

Grave incidente nella notte tra sabato 14 e domenica 15 novembre lungo la provinciale 29, in località Zena di Carpaneto. Intorno alle 3, un 31enne alla guida di un’auto è uscito di strada, abbattendo una cancellata e ribaltandosi più volte in un campo.

Nonostante i gravi danni riportati dalla vettura, il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo e a trascinarsi fino al ciglio della strada, dove è stato raggiunto dai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la Pubblica Assistenza di Carpaneto e i vigili del fuoco di Fiorenzuola. Il 31enne, in gravi condizioni, è stato trasportato con l’elisoccorso notturno agli Spedali Civili di Brescia.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni, nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.