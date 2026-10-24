Il panettiere che sale sul palco e sa diventare Michael Jackson

«La musica ha un valore importantissimo perché lega le persone. Bisogna saper cogliere ogni momento, respirare le persone e cogliere le opportunità per fare qualcosa di bello per gli altri»: è la filosofia di Joseph Villa, 58 anni, che ogni giorno si divide tra il profumo del pane nella panetteria che gestisce a Rustigazzo insieme alla moglie Rossella e le luci del palcoscenico come cantante. È lui il protagonista della nuova puntata di “Storie di voi”, in onda come ogni sabato nelle edizioni delle 13.15 e delle 19.30 del Tgl su Telelibertà.

Nato a Parigi nel 1968 da genitori italiani emigrati per lavoro, Joseph scopre la passione per le note insieme al gemello: «Mio fratello strimpellava la chitarra e cantava con me per uscire dall’ordinario». Dalle prime serate nei locali con gli amici, fino alle avventure nei paesi di provincia, la musica diventa una compagna di vita inseparabile. Ma la svolta arriva con l’amore viscerale per il suo idolo: Michael Jackson. Un legame profondo che nel 1990 lo porta sul piccolo schermo a Telemike per gareggiare proprio sulla vita del Re del Pop. «È stata un’avventura straordinaria, da lì ho deciso di portare avanti questa opportunità perché volevo fare qualcosa per gli altri, non solo per me», racconta Joseph. Di quell’esperienza conserva un ricordo speciale dietro le quinte insieme alla star Nick Kamen: «Mi chiese l’ora in un inglese così perfetto che non lo dimenticherò mai». L’ ispirazione per Michael Jackson era nata ancora prima, quando nel 1988 usufruì della sua prima licenza militare per andare a vederlo dal vivo: «Ero emozionatissimo, aveva ispirato tutta la mia vita».

Folgorato poi da un viaggio negli Stati Uniti, Joseph decide di importare la struttura degli spettacoli americani nel Piacentino.