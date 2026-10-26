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Incidente in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, code sulla tratta

Code anche verso Bologna. La società autostradale consiglia, per chi viaggia verso sud, di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Fidenza.

Manrico Lamur
|2 ore fa
Incidente in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, code sulla tratta
1 MIN DI LETTURA
Un incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 26 ottobre sulla corsia nord dell'autostrada del Sole, tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla tratta si sono verificate code, anche nella carreggiata opposta "per curiosi", come si legge sull'avviso di Autostrade per l'Italia.
La società autostradale consiglia, per chi viaggia verso sud, di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Fidenza.

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