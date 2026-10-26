Incidente in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, code sulla tratta

Un incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 26 ottobre sulla corsia nord dell'autostrada del Sole, tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla tratta si sono verificate code, anche nella carreggiata opposta "per curiosi", come si legge sull'avviso di Autostrade per l'Italia.

La società autostradale consiglia, per chi viaggia verso sud, di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Fidenza.