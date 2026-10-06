Numerosi precedenti e un nuovo furto: scatta il D.A.C.Ur. all’Autogrill

Il Questore della Provincia di Piacenza ha disposto il D.A.C.Ur. – Divieto di Accesso alle aree Urbane nei confronti di un italiano di 27 anni, a seguito di un intervento della Polizia Stradale di Guardamiglio per un episodio di furto aggravato avvenuto presso l’area di servizio Arda Est, sull’autostrada A/1 in prossimità di Fiorenzuola.

La decisione è stata presa anche in relazione ai numerosi precedenti di polizia e penali a carico dell’uomo, tra cui numerosissimi furti, furti in abitazione, furti aggravati, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e altri reati. Risultava inoltre già destinatario di avvisi orali del Questore di fogli di via e misure cautelari oltre a essere stato condannato per alcuni dei reati indicati.

Tenendo conto di questo scenario, il Questore ha ritenuto che dalla condotta dell’uomo potesse derivare un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica, rendendo necessario l’adozione di una misura per prevenire episodi simili e tutelare la sicurezza nei luoghi interessati.

Il D.A.C.Ur. durerà tre anni e impedirà l’accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento presenti nelle aree di servizio Arda Est e Arda Ovest dell’A/1, nelle carreggiate nord e sud, nel territorio di Fiorenzuola.

Il provvedimento, adottato dal Questore di Piacenza, rientra nelle misure di prevenzione previste dalla normativa per contrastare condotte che possano rappresentare un pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica.