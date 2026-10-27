Quando la storia antica usa strade moderne: i 20 anni di Ager Veleias

Vent’anni, oltre 280 ricerche pubblicate, chissà quanti “clic”. Spegne le candeline il sito “Ager Veleias” (www.veleia.it), nato nel 2006 dal professore Nicola Criniti e dal Gruppo di Ricerca Veleiate. Il sito è organizzato in sezioni e raccoglie studi, memorie, contributi editi e inediti su Veleia, oggi in comune di Lugagnano, sulla Cisalpina, sull’Italia antica e la sua civiltà in generale.

«Riflette il mio modo di lavorare, ma nasce con i miei studenti e dalla passione condivisa», spiega Criniti, milanese d’origine, docente all’Università Cattolica di Milano 1964-1965 al 1979-1980 e, successivamente, all’Università di Parma. Lì, con gli allievi, l’attenzione alla riscoperta di Veleia: «Tra tutte le allieve ricordo Cinzia Bisagni, morta prematuramente, che era risoluta nello studiare la Tabula Alimentaria di Veleia – continua Criniti, coordinatore e responsabile scientifico di “Ager Veleias” – . Da lei e altri studenti, nei primi anni Duemila, nacque l’idea allora avveniristica di creare un sito internet».