Ratti ad Alseno: «Fanno paura, e via Einaudi è dimenticata»

Dopo l’appello dei cittadini a Piacenza, di cui abbiamo riferito ieri, sono numerose le segnalazioni anche di alsenesi preoccupati per la presenza di grossi ratti in via Einaudi, nelle immediate adiacenze del cimitero del capoluogo, nei pressi dei cassonetti della plastica e delle lattine.

La gravità della situazione è documentata anche da foto e video inviati dai residenti. Di fronte ad un potenziale rischio igienico-sanitario, la capogruppo della lista civica Uniamo Alseno, Valentina Casarola, si è attivata per segnalare il caso alle autorità competenti. Intanto si sommano le testimonianze dei cittadini. Un residente di via Einaudi scrive: «La nostra via è totalmente dimenticata, eppure paghiamo le tasse come tutti gli altri». Una ragazza riferisce: «Ho segnalato la situazione al sindaco Davide Zucchi ma mi ha risposto che siamo in campagna, peccato che questi siano ratti enormi e non topini di campagna, ho paura per le mie bambine e il mio cane, inoltre sono davvero brutti da vedere».