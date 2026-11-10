Silver Flag, ecco la data: l’11 giugno si gareggia ricordando gli anni ‘60

Gli anni Sessanta, i “Sixties”, un decennio di rivoluzioni culturali, nuove tendenze, grandi automobili e sfide motoristiche entrate nella leggenda. Sarà questo il filo conduttore della Silver Flag “Castellarquato Vernasca” 2027, che celebrerà il fascino di un’epoca capace di trasformare profondamente la società e il mondo dell’automobile.

Il Cpae, organizzatore della manifestazione, ha annunciato le date della prossima Silver, invitando appassionati ed equipaggi provenienti da tutto il mondo a segnare in calendario l’appuntamento: la manifestazione si svolgerà dall’11 al 13 giugno.

Dopo aver celebrato gli “Sponsor della velocità” nella trentesima edizione, la Silver Flag sceglie dunque di riavvolgere il nastro e dedicare la prossima manifestazione a una decade straordinaria, caratterizzata dal boom economico, dalla rivoluzione dei costumi e da una travolgente voglia di modernità.

Sono gli anni della Swinging London, dei Beatles, di Carosello, della Dolce Vita, di Fellini e dei figli dei fiori. Un’epoca in cui tutto sembrava possibile e il mondo, Italia compresa, cambiava a una velocità mai vista prima. Anche l’automobile visse allora una delle sue stagioni più creative. In quel decennio nacquero alcune delle più belle auto italiane: dalla Lamborghini Miura alla Ferrari Daytona, fino all’Alfa Romeo 33 Stradale, modelli che ancora oggi incarnano l’incontro tra eleganza, innovazione e prestazioni.