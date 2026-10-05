Sterpaglie in fiamme vicino ai binari a Cadeo, riprende la circolazione dei treni

La circolazione ferroviaria tra Fiorenzuola e Piacenza, sulla linea linea Bologna-Piacenza, è rimasta sospesa per un incendio di sterpaglie nei pressi di Cadeo.

Le ferrovie hanno disposto lo stop temporaneo al traffico e sono stati segnalati treni con cancellazioni, variazioni e ritardi fino a 120 minuti. Durante il fermo dei treni sono stati istituiti bus sostitutivi tra Piacenza e Fiorenzuola.

Verso le 13 la circolazione dei treni è gradualmente ripresa.