Sterpaglie in fiamme vicino ai binari a Cadeo, riprende la circolazione dei treni
Ritardi e cancellazioni. Istituiti bus sostitutivi tra Piacenza e Fiorenzuola. Verso le 13 il traffico ferroviario è gradualmente ripreso
Manrico Lamur
|5 ore fa
- © Libertà/Manrico Lamur
La circolazione ferroviaria tra Fiorenzuola e Piacenza, sulla linea linea Bologna-Piacenza, è rimasta sospesa per un incendio di sterpaglie nei pressi di Cadeo.
Le ferrovie hanno disposto lo stop temporaneo al traffico e sono stati segnalati treni con cancellazioni, variazioni e ritardi fino a 120 minuti. Durante il fermo dei treni sono stati istituiti bus sostitutivi tra Piacenza e Fiorenzuola.
Verso le 13 la circolazione dei treni è gradualmente ripresa.
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