I carabinieri di Castell’Arquato sono intervenuti, nella tarda serata di sabato 14 novembre, in una strada di Alseno in seguito della segnalazione della presenza di una donna in evidente stato di ebbrezza, che stava compiendo atti osceni. La donna, una 44enne straniera in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, si è mostrata ostile al controllo e alla successiva identificazione, opponendo resistenza ai militari. E’ stata dapprima affidata alle cure del 118 e, al termine degli accertamenti, è stata deferita in stato di libertà per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Un altro episodio si è verificato nella notte del 15 novembre a Cortemaggiore, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 60enne straniero, residente in paese e di professione autista, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è uscito di strada, senza riportare lesioni. Gli accertamenti effettuati mediante etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore alla soglia prevista per la rilevanza penale. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Sono i principali esiti dell’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola, impegnati negli ultimi giorni in una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti illeciti, alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della tranquillità pubblica.

Nel corso del servizio svolto il 14 novembre, i militari hanno effettuato controlli nei comuni di Castell’Arquato, Fiorenzuola d’Arda, Cadeo e Alseno, identificando complessivamente 97 persone, di cui 9 risultate di interesse operativo, e sottoponendo a verifica 39 veicoli e 3 esercizi pubblici. Nel corso delle attività sono state inoltre contestate alcune violazioni al Codice della Strada.



