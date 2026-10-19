Vernasca, 185mila euro dalla Regione per i danni della grandinata del 28 agosto

Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano 185mila euro per sostenere le spese urgenti affrontate dal Comune di Vernasca dopo gli eventi calamitosi del 28 agosto scorso, che hanno colpito duramente il territorio piacentino. L’annuncio è arrivato dalla sottosegretaria alla Presidenza regionale Manuela Rontini, intervenuta ieri, domenica 18 ottobre, alla cerimonia di inaugurazione del Municipio rinnovato, ora trasformato in Casa della comunità.

«Una giornata di festa per Vernasca e, nell’occasione, abbiamo annunciato anche le risorse che proprio nei giorni scorsi sono state destinate a questo comune con la procedura degli articoli 10 della nostra legge di protezione civile per accompagnarlo nelle prime somme urgenti a seguito degli eventi del 28 agosto che hanno colpito particolarmente la provincia di Piacenza e il Comune di Vernasca», ha dichiarato Rontini.

I 185mila euro contribuiranno a coprire le spese già sostenute per l’Antica Pieve, il Municipio, la scuola e la Casa Protetta. «Sono stati i più veloci e tempestivi e conosciamo la capacità e la tenacia di questa amministrazione che molto velocemente ha rendicontato e presentato il conto delle risorse alla Regione», ha aggiunto la sottosegretaria.

Da Municipio a Casa della Comunità: il taglio del nastro

L’annuncio si inserisce nella giornata dedicata alla restituzione alla comunità della sede municipale, riqualificata con un investimento superiore al milione di euro, di cui 760mila euro di cofinanziamento regionale. L’edificio storico ospita ora, oltre agli uffici comunali, nuovi spazi destinati alle associazioni e alle attività aperte ai cittadini.

A sottolineare il valore dell’intervento è stata anche Barbara Lori, vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale, che ha evidenziato la capacità del progetto di coniugare il recupero dell’edificio con nuove funzioni e maggiore efficienza.

«Il progetto di Vernasca ha saputo tenere insieme la piena funzionalità, quindi la necessità di avere un municipio pienamente operativo e funzionante, soprattutto efficiente dal punto di vista energetico, sismico, nel luogo originario e a questo abbiamo aggiunto questa nuova funzione di uno spazio dedicato alle attività dell’associazionismo», ha spiegato Lori.

Per il sindaco Gian Luigi Molinari, il Municipio rinnovato rappresenta un punto di ripartenza per l’intera comunità: «Un simbolo di rinascita da cui ripartire per scrivere insieme il futuro del nostro territorio».