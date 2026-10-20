Via agli attesi lavori a Chiesuola: strada chiusa, due mesi di disagi

Nella frazione di Sariano di Gropparello la strada comunale della Chiesuola, chiusa dal 12 ottobre, resterà chiusa fino al 21 dicembre perché interessata dalle opere di messa in sicurezza e ripristino della viabilità. Per i residenti della zona saranno due mesi e mezzo di disagi: per recarsi al lavoro e rientrare a casa occorre fare un ampio giro tra Celleri e Veggiola per poi salire verso la strada Chiesuola.

Dopo gli eventi meteorologici nel giugno 2024, in località Chiesuola una porzione della strada ha subito cedimenti significativi, con lo scivolamento verso valle di parte della carreggiata. Il movimento franoso ha coinvolto un tratto di circa 15 metri e una scarpata con un fronte largo circa 10 metri e lungo circa 25. Per affrontare il problema è stato predisposto un progetto tecnico che prevede il ripristino di circa 28 metri di strada, con opere strutturali finalizzate a consolidare il fondo stradale e a sostenere il versante.