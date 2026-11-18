Winterland: nel villaggio di Natale mercatini, luci e le foto nei negozi
Per la prima volta a Castell'Arquato le associazioni del borgo e l’amministrazione condividono le iniziative. Al via sabato 21
Federica Duani
|1 ora fa
Le associazioni che hanno condiviso il calendario di iniziative natalizie e le prime luci di festa - © Libertà/Federica Duani
Niente eventi isolati per il Natale 2026, ma un calendario condiviso. A giudicare dal programma di Winterland Natale a Castell'Arquato, sembrerebbe l’individualismo provi, quest’anno, a lasciare spazio alle sinergie. E per il borgo dell’Alta Valdarda, dove le difficoltà a fare squadra sono fattore oggettivo e di dibattito paesano, è un passo non da poco. Alla conferenza stampa di presentazione, l’altra sera al Palazzo del Podestà, oltre all’amministrazione sono intervenute tutte le associazioni coinvolte. Alpini, Pro loco, Un mondo di Presepi, Congrega Arti e Mestieri, Usd Arquatese, Nuova Valdarda Promotion (da cui, tra il 2014 e il 2015, nacque un’embrionale idea di Winterland, oggi manifestazione allargata), il Cineclub “Cattivelli” e l’agenzia Robjoy.