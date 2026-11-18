Niente eventi isolati per il Natale 2026, ma un calendario condiviso. A giudicare dal programma di Winterland Natale a Castell'Arquato, sembrerebbe l’individualismo provi, quest’anno, a lasciare spazio alle sinergie. E per il borgo dell’Alta Valdarda, dove le difficoltà a fare squadra sono fattore oggettivo e di dibattito paesano, è un passo non da poco. Alla conferenza stampa di presentazione, l’altra sera al Palazzo del Podestà, oltre all’amministrazione sono intervenute tutte le associazioni coinvolte. Alpini, Pro loco, Un mondo di Presepi, Congrega Arti e Mestieri, Usd Arquatese, Nuova Valdarda Promotion (da cui, tra il 2014 e il 2015, nacque un’embrionale idea di Winterland, oggi manifestazione allargata), il Cineclub “Cattivelli” e l’agenzia Robjoy.