A Farini il pane non si butta, ma si regala. Sin dall’apertura, nel 2021, la gastronomia italo-francese Edidon ha scelto di evitare sprechi e mettere a disposizione di chi ne ha bisogno i prodotti da forno invenduti. Così, ogni sera, dopo la chiusura alle 19, i titolari Patricia Scrivani e Philippe Rozans sistemano all’esterno del negozio un cesto dal quale chiunque può prendere ciò che è avanzato: panini, pagnotte, e persino i croissant. «Se qualcuno ne ha bisogno, può prendere gratuitamente quello che c’è – dice Patricia -. Speriamo di essere d’aiuto a chi, per vari motivi, in questo momento non se la passa tanto bene economicamente». «Non ho mai buttato via il pane, per rispetto ed educazione» sottolinea Scrivani, ricordando agli insegnamenti ricevuti in famiglia. Nata a Parigi, ha vissuto per anni in Francia, a Mâcon, ma ha radici in Valnure: la madre era originaria di Unghia di Groppallo. Un legame che l’ha spinta a tornare definitivamente a Farini, dove ha aperto una gastronomia che unisce le tradizioni italiane e francesi. Anche il nome del negozio racconta questo legame:. “Edidon” deriva dall’appellativo scherzoso con cui gli abitanti del posto chiamavano gli emigrati in Francia che tornano in Valnure per le vacanze. L’espressione francese “Et dis donc” (“Dì, dunque”) è diventata nel dialetto locale in “Edidon”, richiamando anche il termine piacentino usati per indicare il ditone del piede._ NP