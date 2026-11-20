Sarà la chiesa parrocchiale di San Germano, in via Marconi a Podenzano, a ospitare stasera alle 21 la veglia diocesana per la sesta Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. “Ascolto che cura, comunità che ricostruisce” è il tema scelto dal Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Conferenza episcopale italiana (Cei), filo conduttore alla riflessione.

Il vescovo di Piacenza-Bobbio, Adriano Cevolotto, guiderà la veglia, durante la quale si alterneranno letture bibliche, preghiere e canti. Al centro dell’incontro, la testimonianza di una coppia di genitori il cui figlio ha subito abusi da parte di un sacerdote. Una testimonianza dolorosa, ma anche un messaggio di fiducia. Fondamentale per loro è stato, infatti, l’ascolto ricevuto dalle autorità ecclesiastiche.

«L’ascolto è il primo fondamentale movimento da compiere nei confronti di chi ha subito abusi, specialmente nei contesti ecclesiali», osserva Chiara Griffini, presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei e referente dello stesso servizio nella diocesi di Piacenza-Bobbio. Un organismo che ha il compito di affiancare e sostenere l’azione pastorale della Chiesa, affinché la cura e la protezione dei minori e delle persone vulnerabili diventino priorità concrete.