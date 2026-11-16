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Auto fuori strada nella notte a Podenzano, ferito un giovane

Si è ribaltata nel fossato a lato della carreggiata

Marcello Tassi
Marcello Tassi
|2 ore fa
Auto fuori strada nella notte a Podenzano, ferito un giovane
1 MIN DI LETTURA
Incidente nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre a Podenzano. Verso le 3.30 un'auto è improvvisamente uscita di strada alle porte del paese, ribaltandosi e finendo su un fianco dopo aver abbattuto la cancellata di una abitazione. Al volante un giovane, rimasto incastrato nell'abitacolo. Sol posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il giovane è stato estratto e portato d'urgenza all'ospedale di Piacenza. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge.

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