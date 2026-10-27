Bettola, il presepe sarà vivente: «Fatevi avanti e unitevi a noi»

Piazza Colombo tornerà ad ospitare il presepe vivente, una delle iniziative più suggestive, apprezzate, partecipate del paese. Avis di Bettola è al lavoro per recuperare le strutture, le attrezzature e soprattutto i volontari che diventeranno i protagonisti delle magiche serate natalizie che racconteranno la storia della nascita di Gesù. Il bambinello c’è già, almeno per una rappresentazione. È il piccolo Jacopo, nato alla fine di agosto di quest’anno, che con la sua mamma e il suo papà impersoneranno la sacra famiglia.

Dopo alcuni anni di pausa, e dopo la grintosa ripartenza della festa della bortellina bettolese, Avis e Comune intendono far rivivere una delle tradizioni più belle di Bettola. L’Avis di Bettola è come sempre il motore dell’iniziativa.