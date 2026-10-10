Casa della Comunità, ma come funziona? Bettola apre le porte

La Casa della Comunità di Bettola ha aperto ieri le porte ai cittadini per una nuova tappa di “La salute abita qui”, l’iniziativa promossa dall’Ausl di Piacenza per avvicinare le persone ai professionisti e alle opportunità di cura e assistenza disponibili nelle Case della Comunità.

All’appuntamento erano presenti, accanto alle associazioni di volontariato che collaborano con i servizi sanitari, Evelina Cattadori, direttrice del distretto di Levante, il sindaco di Bettola Paolo Negri, i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Pontedellolio, Farini, Ferriere e Podenzano e i referenti assistenziali della Casa della Comunità di Bettola Fabio Ottilia e Rosanna Guglieri.

«Ampia la partecipazione dei professionisti delle diverse specialità, con consulenze e colloqui dedicati a diabetologia, cardiologia, gastroenterologia, terapia del dolore, ematologia, oncologia e salute mentale», sottolinea l’Ausl in una nota. «Particolare attenzione è stata dedicata ai disturbi cognitivi, con test e colloqui individuali condotti dalle psicologhe e dalla geriatra, per offrire un primo orientamento alle persone e alle famiglie». I professionisti di Otorinolaringoiatria hanno proposto attività di prevenzione e screening dei tumori del cavo orale, mentre nell’ambito dei controlli oncologici è stato possibile verificare la propria posizione rispetto ai programmi di prevenzione e ricevere informazioni sui controlli previsti.

Tra le opportunità offerte anche ecografie delle arterie del collo che portano il sangue al cervello, esami utili a valutare la circolazione sanguigna e individuare eventuali restringimenti che possono aumentare il rischio di problemi vascolari.

«I cittadini hanno potuto conoscere più da vicino il lavoro degli infermieri di famiglia e di comunità e dell’assistenza domiciliare», precisa l’Ausl, poi spazio anche alla promozione delle vaccinazioni, alla prevenzione delle cadute, e ai corretti stili di vita. Tra le iniziative presenti, Move your mind e i gruppi di cammino.

Da Bettola a Podenzano, infine, il passaggio di testimone. La mattinata si è conclusa con un simbolico passaggio di staffetta al sindaco Riccardo Sparzagni, che raccoglie il testimone per la prossima tappa di La salute abita qui, in programma sabato 7 novembre alla Casa della Comunità di Podenzano.