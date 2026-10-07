Dall’Amazzonia a Muradello: «La vita è un lungo viaggio che mi ha portato fin qui»

Con un grande abbraccio, misto di affetto, stima e gratitudine, la comunità di Muradello e tanti pontenuresi hanno salutato don Luigi Mosconi, prossimo a lasciare la parrocchia di Pontenure per trasferirsi a Sant’Antonio di Castellarquato. A poco più di tre anni dal suo arrivo, don Luigi si appresta infatti a concludere il suo servizio come collaboratore della comunità pastorale al fianco di don Luigi Tramelli, dove si è occupato in particolare delle celebrazioni nella chiesa di San Colombano a Muradello e alla casa di riposo Francesco e Teresa Parenti. Reduce da una lunga esperienza missionaria in Brasile, dove per decenni ha accompagnato le comunità ecclesiali di base, don Luigi ha saputo inserirsi nella nuova realtà con la sua intensa umanità, lasciando un segno profondo attraverso la vicinanza alle persone e la presenza quotidiana, anche nelle case delle campagne.

A Muradello, durante la messa di congedo, non sono mancate le parole di gratitudine dei parrocchiani.