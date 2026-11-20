Si erano presentati a casa di una 84enne spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, con il pretesto di dover effettuare alcuni accertamenti su una presunta rapina. In realtà, il loro obiettivo era impossessarsi del denaro e degli oggetti preziosi custoditi nell’abitazione. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri, quelli veri, ha permesso di evitare il peggio e arrestare i due presunti responsabili, entrambi ventenni e residenti in provincia di Verona.

I sospetti dei carabinieri

L’episodio è avvenuto nella giornata di lunedì 16 novembre, verso le 13, nella frazione Carmiano di Vigolzone. I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bobbio, impegnati in un servizio di controllo in abiti civili a seguito di alcune segnalazioni relative a tentativi di truffa telefonica ai danni di persone anziane, hanno notato un’autovettura fermarsi nei pressi di un’abitazione. Dal veicolo è sceso un giovane che, con fare sbrigativo, si è introdotto all’interno dell’edificio.

Insospettiti dal comportamento, i carabinieri hanno deciso di osservare a distanza quanto stava accadendo. Dopo circa quindici minuti, il giovane è uscito frettolosamente dall’abitazione ed è risalito sull’autovettura, che si è subito allontanata.

La fuga dopo l'alt e inseguimento in auto

Quando i militari hanno intimato l’alt al conducente, quest’ultimo, dopo un iniziale rallentamento, ha improvvisamente accelerato, rischiando di investire un carabiniere che si era avvicinato al veicolo qualificandosi. Ne è così nato un inseguimento lungo la statale 654 in direzione Bettola. Durante la fuga, il passeggero ha tentato di disfarsi della refurtiva lanciando dal finestrino un portagioie, successivamente recuperato dai militari. I due giovani, di 21 e 20 anni, sono stati poco dopo raggiunti e bloccati. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 350 euro in contanti, mentre il portagioie recuperato conteneva numerosi oggetti in oro, per un peso complessivo di circa 107 grammi.

La truffa

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima nell'abitazione della vittima. L’anziana aveva ricevuto una telefonata da un uomo che, qualificandosi falsamente come carabiniere, le aveva riferito che avrebbe potuto essere coinvolta in una rapina, invitandola a raccogliere il denaro e gli oggetti preziosi presenti in casa e a lasciarli sul tavolo del soggiorno, in attesa dell’arrivo di un collega incaricato di fotografarli per presunti accertamenti.

Poco dopo, uno dei complici si era effettivamente presentato alla porta, e approfittando anche dei problemi di vista della donna, si era impossessato dei 350 euro e degli oggetti in oro, per poi allontanarsi rapidamente.

La vittima, raggiunta immediatamente dai militari, ancora in lacrime ha raccontato l’accaduto. Il denaro e i preziosi sono stati restituiti subito all’anziana, che aveva poco prima prelevato la somma di denaro al bancomat.

I due ventenni sono stati arrestati in flagranza di reato per rapina e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnati presso la Casa Circondariale di Piacenza. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Piacenza ha convalidato l’arresto e disposto, nei confronti dei due indagati, la misura cautelare della custodia in carcere.

L'invito dell'Arma dei Carabinieri: «Chiamate sempre il Numero Unico di Emergenza 112»

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a diffidare da chiunque, qualificandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine, chieda telefonicamente o di persona di consegnare denaro, gioielli o altri oggetti di valore per presunti controlli o accertamenti. In caso di situazioni sospette, è fondamentale non assecondare tali richieste e contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.