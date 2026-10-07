Libri e socialità, Bettola inaugura la biblioteca: «Spazio per tutti»

Bettola ha una nuova biblioteca. Si trova al secondo piano del palazzo comunale in piazza Colombo, recentemente restaurato e riaperto alla comunità.

Sarà inaugurata sabato 10 ottobre alle 17. La biblioteca comunale ha spazi per tutte le fasce di pubblico. «All’ingresso si trova la zona accoglienza dove l’utente può ricevere informazioni per orientarsi nella scelta dei volumi – spiegano Cinzia Cassinari, Valeria Depalmi e Sara Bucceri, le tre socie della cooperativa Educarte che gestirà la biblioteca bettolese -; lo spazio dedicato agli 0-6 anni con morbide sedute, tappeti e scaffali a misura di bambino, una zona multimediale con connessione wifi per la consultazione digitale e lo smart working, un’area studio e lettura con zone silenziose e tavoli».

Le tre bibliotecarie saranno affiancate dalle volontarie Elena Bisi e Gabriella Negri che in questi anni hanno contribuito a costruire la raccolta libraria, ora confluita nella nuova biblioteca.