Nuove telecamere a Ponte dell'Olio: «Coperti tutti gli accessi al centro»
L’intervento grazie a un finanziamento di 56mila euro dal Ministero dell’Interno
Nadia Plucani
|2 ore fa
Telecamera in piazza I Maggio
Sono state installate nuove unità di videosorveglianza a Ponte dell'Olio. L’intervento è stato possibile grazie a un finanziamento di circa 56mila euro ottenuto dall’Unione Alta Valnure da parte del Ministero dell’Interno e del valore totale di 93mila euro, spalmato in proporzione sui quattro comuni.
Due telecamere di contesto sono collocate in piazza I Maggio, due all’incrocio tra la strada statale 654 e Riva, due all’incrocio tra la strada provinciale 36 e via Acerbi, e una alla scuola di Riva. E’ stato installato poi un modello “lettura targhe”, utile a rintracciare veicoli rubati o sospetti, nella frazione di Biana.
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