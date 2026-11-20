Sono state installate nuove unità di videosorveglianza a Ponte dell'Olio. L’intervento è stato possibile grazie a un finanziamento di circa 56mila euro ottenuto dall’Unione Alta Valnure da parte del Ministero dell’Interno e del valore totale di 93mila euro, spalmato in proporzione sui quattro comuni.

Due telecamere di contesto sono collocate in piazza I Maggio, due all’incrocio tra la strada statale 654 e Riva, due all’incrocio tra la strada provinciale 36 e via Acerbi, e una alla scuola di Riva. E’ stato installato poi un modello “lettura targhe”, utile a rintracciare veicoli rubati o sospetti, nella frazione di Biana.