Tentano la truffa della finta raccolta fondi: denunciate tre donne

Hanno cercato di raggirare gli spettatori presenti alla “Balloon Cup”, sabato 17 ottobre, muovendosi con disinvoltura tra i numerosissimi presenti accorsi per vedere la manifestazione dell’Aeronautica Militare, proponendo volantini e materiale informativo di una fantomatica associazione a scopi benefici per persone affette da sordomutismo e chiedendo in cambio un’offerta in denaro. La cosa, però, non è passata inosservata ai Carabinieri della Polizia Militare, in servizio per garantire il regolare svolgimento delle attività durante la tre giorni di eventi presso l’aeroporto di San Damiano.

Così, tre giovani donne, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, tutte di nazionalità rumena e senza fissa dimora, sono state bloccate dai militari dell’Arma e portate presso la locale Stazione Carabinieri presente all’interno dell’aeroporto militare. Prima di essere accompagnate fuori dall’aeroporto, per loro è scattata la denuncia per tentata truffa.