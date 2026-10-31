Voci e colpi di piccone: i misteriosi suoni nelle miniere chiuse di Ferriere
Le segnalazioni raccolte dall'associazione History and Mistery Research - ASCOLTA L'AUDIO
Nicoletta Marenghi
|2 ore fa
Il sopralluogo nelle ex miniere di Ferriere
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