Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Voci e colpi di piccone: i misteriosi suoni nelle miniere chiuse di Ferriere

Le segnalazioni raccolte dall'associazione History and Mistery Research - ASCOLTA L'AUDIO

Nicoletta Marenghi
Nicoletta Marenghi
|2 ore fa
Il sopralluogo nelle ex miniere di Ferriere
Il sopralluogo nelle ex miniere di Ferriere
1 MIN DI LETTURA
Ascolta qui:
L'audio registrato nelle miniere di Ferriere
Leggi anche

Gli articoli più letti della settimana