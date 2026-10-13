A Martina e Alice il Campionato mondiale di trucco under 18

Sono Alice Tagliaferri e Martina Alabastri le vincitrici del Campionato mondiale di trucco under 18 tenutosi a Nibbiano. Le due adolescenti con la passione del gioco delle carte importato dai Paesi del sud America hanno avuto la meglio durante una sfida tra giovanissimi organizzata in piazza a Nibbiano. Tutti si sono seduti ai tavoli allestiti al centro del borgo di Alta Val Tidone per poi iniziare la lunga maratona che ha portato alla vittoria delle due giovanissimi giocatrici.

«E non finisce qui – annuncia il presidente di Curte Neblani Nicola Bollati -. Domenica 27 dicembre saremo di nuovo qui in piazza Martiri della Liberta con un altro torneo di trucco con squadre a tre».