Agazzano: «Servono 40mila euro per il riscaldamento della chiesa»
E' partita la gara di solidarietà. Iniziative piccole e grandi organizzate dai parrocchiani per raccogliere quanti più fondi possibile
Mariangela Milani
|1 ora fa
Ad Agazzano servono 40mila euro per dotare la chiesa di un nuovo impianto di riscaldamento e subito è partita la gara di solidarietà. Iniziative piccole e grandi organizzate dai parrocchiani per raccogliere quanti più fondi possibile. I giovanissimi dell’oratorio al termine della messa sul sagrato hanno distribuito confezioni di biscotti per raccogliere offerte.
Gli adulti hanno invece organizzato un maxi pranzo in famiglia, con batarò e risotto per decine di persone che si sono sedute a tavola insieme. «Mi hanno fatto un sorpresa – dice il parroco don Plessi - . Credevo ad un pranzo per pochi e invece mi sono ritrovato ad un ritrovo con tante persone, organizzato grazie alla disponibilità della famiglia Botti che ha messo a disposizione gli spazi. È stato davvero bello». Il 29 novembre si prosegue con un pranzo in parrocchia aperto a tutti. «L'obiettivo - dice don Plessi - è accendere il riscaldamento l'8 di dicembre».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Allarme bomba in molte scuole di città e provincia: studenti fatti evacuare dagli edifici
2.
Malore fatale dopo la spesa, muore una donna di 49 anni
3.
Borghese all’assaggio di 4 Ristoranti: il gusto della Via Francigena
4.
Vannacci fa il pienone al Politeama: "Il centrodestra ha tradito, noi unico voto utile"