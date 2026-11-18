Ad Agazzano servono 40mila euro per dotare la chiesa di un nuovo impianto di riscaldamento e subito è partita la gara di solidarietà. Iniziative piccole e grandi organizzate dai parrocchiani per raccogliere quanti più fondi possibile. I giovanissimi dell’oratorio al termine della messa sul sagrato hanno distribuito confezioni di biscotti per raccogliere offerte.

Gli adulti hanno invece organizzato un maxi pranzo in famiglia, con batarò e risotto per decine di persone che si sono sedute a tavola insieme. «Mi hanno fatto un sorpresa – dice il parroco don Plessi - . Credevo ad un pranzo per pochi e invece mi sono ritrovato ad un ritrovo con tante persone, organizzato grazie alla disponibilità della famiglia Botti che ha messo a disposizione gli spazi. È stato davvero bello». Il 29 novembre si prosegue con un pranzo in parrocchia aperto a tutti. «L'obiettivo - dice don Plessi - è accendere il riscaldamento l'8 di dicembre».