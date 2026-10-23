Cambio della guardia ai Lions di Castello, arriva Anita Calegari

Anita Calegari è la nuova presidente dei Lions di Castel San Giovanni. Calegari ha preso il testimone dall’ex presidente Massimo Alpegiani. L'attività più prossima per il soci del Lions club castellano è la raccolta fondi prevista durante l’ormai imminente edizione di Cioccolandia (7 e 8 novembre), quando i soci raccoglieranno fondi per le scuole.

La serata del passaggio di consegne è stata utile per attribuire due prestigiosi riconoscimenti, “Melvin Jones Fellowship”, all’oncologo Luigi Cavanna ed al dottor Giorgio Fiocchi «per lo straordinario impegno professionale, umano e sociale, profuso nel corso degli anni a beneficio della collettività».