Cambio della guardia ai Lions di Castello, arriva Anita Calegari
Ha preso il testimone dall’ex presidente Massimo Alpegiani
Mariangela Milani
|4 ore fa
Anita Calegari è la nuova presidente dei Lions di Castel San Giovanni. Calegari ha preso il testimone dall’ex presidente Massimo Alpegiani. L'attività più prossima per il soci del Lions club castellano è la raccolta fondi prevista durante l’ormai imminente edizione di Cioccolandia (7 e 8 novembre), quando i soci raccoglieranno fondi per le scuole.
La serata del passaggio di consegne è stata utile per attribuire due prestigiosi riconoscimenti, “Melvin Jones Fellowship”, all’oncologo Luigi Cavanna ed al dottor Giorgio Fiocchi «per lo straordinario impegno professionale, umano e sociale, profuso nel corso degli anni a beneficio della collettività».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Allarme disordini a Piacenza il 24 ottobre: messaggi in chat al vaglio delle forze dell'ordine
2.
Allarme chat e minacce di disordini: scattano le restrizioni negli istituti superiori
3.
Donna di 69 anni trovata morta nel cortile interno di una clinica
4.
Inciampò e si ruppe la caviglia: Comune condannato a risarcirla con 47mila euro