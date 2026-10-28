Donne e Repubblica: a vincere è la ricerca di 54 alunni di Pianello

Ottant’anni di istituzioni repubblicane e di partecipazione delle donne alla vita democratica del Paese. È questo il filo conduttore de “La Repubblica delle donne”, il progetto di ricerca grazie al quale 54 alunni delle classi terze della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Pianello si sono aggiudicati il primo posto in un bando regionale finanziato nell’ambito dell’iniziativa “I viaggi della memoria”.

Gli studenti hanno ripercorso la storia della Repubblica italiana, dal referendum del 2 giugno 1946 fino ai giorni nostri, approfondendo in particolare il ruolo delle donne nella conquista e nell’esercizio dei diritti politici. Il frutto di questo lavoro, che li ha portati in Archivio di Stato e a visitare la sede del Parlamento a Roma, verrà condensato in una mostra itinerante che martedì 17 dicembre sarà presentata in teatro a Pianello. L’appuntamento rappresenterà l’occasione per condividere i risultati del percorso con la comunità e con i rappresentanti della Regione, che ha finanziato le attività. Saranno invitati anche gli amministratori dei cinque comuni che hanno sostenuto il progetto - Agazzano, Gazzola, Piozzano, Alta Val Tidone e Pianello - insieme all’Archivio di Stato di Piacenza.

Proprio l’Archivio di Stato ha ospitato una delle prime tappe dell’esperienza didattica. Le tre classi coinvolte hanno visitato i locali dell’Archivio, «dove – raccontano le insegnanti – hanno potuto visionare una scheda elettorale fedele a quella del 1946, utilizzata durante il referendum in cui italiani e italiane vennero chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica».